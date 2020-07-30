В Пролетарском округе Тулы разлился мазут: следователи проводят проверку

30 Июль 2020 2020-07-30T16:12:04+03:00

Будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела

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На промышленной площадке бывшего Комбайнового завода в Туле был обнаружен разлив нефтепродуктов. Черная маслянистая жидкость сочилась из металлических емкостей.

Эксперты в месте расположения веществ и в образцах атмосферного воздуха выявили превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

По данному факту следственный отдел по Пролетарскому району Тулы СУ СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку. В ходе нее будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Также будет решен вопрос о наличии оснований для возбуждения уголовного дела по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".

ИСТОЧНИК KP.RU