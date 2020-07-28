В Тульской области неизвестные разгромили стадион: полицейские проводят проверку
ыясняются обстоятельства происшествия
Фото: ok.ru/covetsktul
Изменить размер текста:
Напомним, в Советске неизвестные выломали несколько сидений на трибунах стадиона. Инцидент вызвал волну возмущения среди жителей города. Активисты рекомендовали виновникам восстановить трибуны.
Межу тем полицейские организовали процессуальную проверку. Выясняются обстоятельства происшествия.
- Осуществляется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к случившемуся, - сообщили в УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU