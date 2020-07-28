В Тульской области неизвестные разгромили стадион: полицейские проводят проверку

28 Июль 2020 2020-07-28T14:24:22+03:00

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Напомним, в Советске неизвестные выломали несколько сидений на трибунах стадиона. Инцидент вызвал волну возмущения среди жителей города. Активисты рекомендовали виновникам восстановить трибуны.

Межу тем полицейские организовали процессуальную проверку. Выясняются обстоятельства происшествия.

- Осуществляется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к случившемуся, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU