В Тульской области неизвестные разгромили стадион

28 Июль 2020 2020-07-28T14:19:26+03:00

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В Советске неизвестные выломали несколько сидений на трибунах стадиона. Об этом жители города рассказали в соцсетях.

В комментариях к сообщению высказывают предположения, что сидения могли вырвать местные подростки и призывают их родителей следить за своими детьми.

- Мы настоятельно рекомендуем родителям, чьи дети это сделали - прийти и восстановить своими силами. Заявление в полицию, по нашей информации, должно было поступить или же поступит в течении дня!, - написал автор поста.

ИСТОЧНИК KP.RU