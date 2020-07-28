В Тульской области неизвестные разгромили стадион
Об этом рассказали жители города
Фото: ok.ru/covetsktul
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В Советске неизвестные выломали несколько сидений на трибунах стадиона. Об этом жители города рассказали в соцсетях.
В комментариях к сообщению высказывают предположения, что сидения могли вырвать местные подростки и призывают их родителей следить за своими детьми.
- Мы настоятельно рекомендуем родителям, чьи дети это сделали - прийти и восстановить своими силами. Заявление в полицию, по нашей информации, должно было поступить или же поступит в течении дня!, - написал автор поста.
ИСТОЧНИК KP.RU