В Тульской области шесть выпускников удалили с ЕГЭ
Основной период сдачи ЕГЭ завершен
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В Тульской области 6 выпускников удалили с ЕГЭ. Причиной стало нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации.
Основной период сдачи ЕГЭ завершен. Он проходил с 3 по 25 июля.
В целом экзамены прошли без организационных и технологических сбоев. Обеспечены все меры для предотвращения распространения коронавируса.
Напомним, ранее сдать экзамены из-за высокой температуры не смогли 2 школьника.
ИСТОЧНИК KP.RU