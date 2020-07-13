13 Июль 2020 2020-07-13T16:43:58+03:00

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В Тульской области из-за высокой температуры двух школьников не пустили на ЕГЭ. Выпускники не прошли термометрию на входе в ППЭ. Еще 9 человек не смогли завершить экзамен по состоянию здоровья. Все они получат возможность сдать экзамены в резервные дни в августе.

Пересдавать в следующем году ЕГЭ будут 2 человека. Школьников удалили с математики и истории.

Согласно графику, результаты экзаменов основного периода будут известны не позднее 3 августа, дополнительного периода – не позднее 17 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU