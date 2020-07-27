27 Июль 2020 2020-07-27T16:50:06+03:00

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В Тульской области продлен «масочный» режим. Жители продолжат носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте.

Все дело в том, что в скором времени наступит осень и принесет с собой сезонный подъем заболеваемости.

Сейчас количество заболевших в регионе уменьшается. В двух муниципалитетах более 2 недель не регистрируются новые случаи COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU