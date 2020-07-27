2020-07-27T11:01:06+03:00
Происшествия

В Тульской области огонь объял два автомобиля и автобус

В результате происшествия пострадал человек
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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27 июля в Новомосковске на ул. Урванка загорелся сарай. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 06:15.

На место происшествия выехали 3 пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 9 минут.

В результате происшествия пострадал человек. Сарай и автомобиль "Соболь" выгорели полностью, повреждено лакокрасочное покрытие у автобуса "ПАЗ" и у автомобиля "Киа Рио". Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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