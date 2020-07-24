Прокуратура завела административное дело на "Тульские парки" за утонувшего в пруду подростка

24 Июль 2020 2020-07-24T17:46:57+03:00

В адрес госучреждения было внесено еще и прокурорское представление

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Тульская прокуратура проверила соблюдение требований законодательства при организации зоны отдыха на пруду в Центральном парке. Такая проверка была связана с несчастным случаем на пруду парка, который произошёл в июне 2020 года. Напомним, что в прошлом месяце в Среднем пруду Центрально парка утонул 15-летний подросток.

Как выяснилось в ходе проверки, что 17 июня «Тульские парки» разрешили своим посетителям купаться в водоёме, нарушая при этом закон и не имея санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта. Отметим, что официально купальный сезон в регионе был открыт лишь 18 июля.

Прокуратура внесла руководителю госучреждения представление, а также возбудило в отношении должностного лица ГУ ТО «Тульские парки» дело об административном правонарушении. Все акты находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU