Прокуратура завела административное дело на "Тульские парки" за утонувшего в пруду подростка
Тульская прокуратура проверила соблюдение требований законодательства при организации зоны отдыха на пруду в Центральном парке. Такая проверка была связана с несчастным случаем на пруду парка, который произошёл в июне 2020 года. Напомним, что в прошлом месяце в Среднем пруду Центрально парка утонул 15-летний подросток.
Как выяснилось в ходе проверки, что 17 июня «Тульские парки» разрешили своим посетителям купаться в водоёме, нарушая при этом закон и не имея санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта. Отметим, что официально купальный сезон в регионе был открыт лишь 18 июля.
Прокуратура внесла руководителю госучреждения представление, а также возбудило в отношении должностного лица ГУ ТО «Тульские парки» дело об административном правонарушении. Все акты находятся на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU