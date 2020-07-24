2020-07-24T17:46:57+03:00
Происшествия

Прокуратура завела административное дело на "Тульские парки" за утонувшего в пруду подростка

В адрес госучреждения было внесено еще и прокурорское представление
Поделиться:
Прокуратура завела административное дело на "Тульские парки" за утонувшего в пруду подросткаПрокуратура завела административное дело на "Тульские парки" за утонувшего в пруду подросткаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Тульская прокуратура проверила соблюдение требований законодательства при организации зоны отдыха на пруду в Центральном парке. Такая проверка была связана с несчастным случаем на пруду парка, который произошёл в июне 2020 года. Напомним, что в прошлом месяце в Среднем пруду Центрально парка утонул 15-летний подросток.

Как выяснилось в ходе проверки, что 17 июня «Тульские парки» разрешили своим посетителям купаться в водоёме, нарушая при этом закон и не имея санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта. Отметим, что официально купальный сезон в регионе был открыт лишь 18 июля.

Прокуратура внесла руководителю госучреждения представление, а также возбудило в отношении должностного лица ГУ ТО «Тульские парки» дело об административном правонарушении. Все акты находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура завела административное дело на "Тульские парки" за утонувшего в пруду подростка
Только один туляк смог сдать ЕГЭ по математике на все 100 баллов
В Туле осудили водителя за попытку «отмазаться» от ГИБДД взяткой
Туляка посадят почти на семь лет за попытку убить товарища в Центральном парке города
Тульский "Леруа Мерлен" оштрафовали на 55 тысяч рублей за "коронавирусные" нарушения
В Пролетарском районе Тулы продолжают бороться с несанкционированной торговлей
В Тульской области установят интеллектуальные транспортные системы
Тульские воспитатели стали лауреатами во Всероссийском образовательном фестивале
В Туле выявляли и наказывали таксистов-нарушителей
В Туле на улице Тимирязева полицейские задержали сразу два автомобиля
Беглеца из тульского противотуберкулезного диспансера принудили дойти лечение до конца
В Туле задержали гостиничного буяна с его белым порошком
Жаркая летняя погода в Туле наступит только с 27 июля
В тульской области одна посетительница кафе "увела" у другой мобильный телефон
Мобильные мошенники обокрали тулячку почти на 500 тысяч рублей
В Тульской области двое алексинцев похитили телекоммуникационный кабель
В Туле на Одоевском шоссе столкнулись две иномарки
Работники семи тульских судов переболели COVID-19
В Туле на ул.Оборонной столкнулись две автоледи
В Тульской области 16-летний водитель сбил четырехлетнюю девочку
В Туле на Красноармейском проспекте на 90 суток закрыли суши-бар
В тульском Заречье выявили нарушающие закон торговые точки
Тульская прокуратура выявила 1813 нарушений в бюджетном законодательстве
Погода в Туле 24 июля: переменная облачность и +18 градусов
24 июля в части Тулы временно не будет холодной воды
Жители Тулы 24 июля останутся без света