2020-07-24T14:56:53+03:00
Происшествия

В Туле на улице Тимирязева полицейские задержали сразу два автомобиля

На данный момент полиция не готова дать комментарии по данной ситуации
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В Туле на улице Тимирязева полицейские задержали сразу два автомобиляВ Туле на улице Тимирязева полицейские задержали сразу два автомобиляФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 24 июля, на проезде Тимирязева в Туле образовалась необычная пробка. Дорогу временно перекрыли из-за проводимых полицейскими оперативных мероприятий.

На месте работают сотрудники полиции и кинологи. На дороги правоохранителями были задержаны сразу два автомобиля, один из которых «Мерседес». Помимо этого, к полицейскому, в прямом смысле слова, был пристегнут наручниками неизвестный мужчина.

Пока что правоохранители не дают никаких комментариев по данному происшествию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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