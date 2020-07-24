24 Июль 2020 2020-07-24T14:56:53+03:00

В Туле на улице Тимирязева полицейские задержали сразу два автомобиля Фото: Алексей ФОКИН

На данный момент полиция не готова дать комментарии по данной ситуации

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Сегодня, 24 июля, на проезде Тимирязева в Туле образовалась необычная пробка. Дорогу временно перекрыли из-за проводимых полицейскими оперативных мероприятий.

На месте работают сотрудники полиции и кинологи. На дороги правоохранителями были задержаны сразу два автомобиля, один из которых «Мерседес». Помимо этого, к полицейскому, в прямом смысле слова, был пристегнут наручниками неизвестный мужчина.

Пока что правоохранители не дают никаких комментариев по данному происшествию.

ИСТОЧНИК KP.RU