2020-07-23T16:56:29+03:00
Происшествия

В Туле жители Старого Басово пожаловались на зловоние

Причиной стала прорвавшаяся канализационная труба
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Фото: ОНФ в Тульской областиФото: ОНФ в Тульской области
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Жители деревни Старое Басово пожаловались общественникам на сточные воды, которые разливаются по лесопосадке, попадают на дачные участки, в овраг и пруд.

Коллекторы переполнены водой, которая буквально переливается через край. Лужи не просыхают даже в жаркие дни. Вода в них стоит мутная, белесого оттенка.

Эксперты ОНФ направили письмо в природоохранную прокуратуру Тульской области с просьбой провести проверку по факту загрязнения окружающей среды в деревне Старое Басово. Также было направлено обращение в Росприроднадзор и в администрацию Центрального района с просьбой взять ситуацию на контроль и принять меры для устранения неисправности канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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