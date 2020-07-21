В Туле на ул. Демонстрации продолжается ремонт дороги

21 Июль 2020 2020-07-21T16:15:22+03:00

Проводится ремонт проезжей части, тротуаров, а также других объектов дорожной сети

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В Туле на ул. Демонстрации продолжаются ремонтные работы. Проводится ремонт бортовых камней и смотровых колодцев, фрезерование проезжей части и укладка выравнивающего слоя из асфальтобетона.

На участке от ул. Путейской до ул. Фрунзе полностью завершены работы по ремонту тротуаров и проезжей части.

Протяженность всего ремонтируемого участка около 3 км, общая площадь ремонтируемого дорожного покрытия — 38,227 тыс. кв. м.

Всего в текущем году в Туле предусмотрен ремонт 9 участков автомобильных дорог общей протяженностью 11,81 км. Окончание работ по контракту планируется на 1 октября текущего года. На 4 объектах работы завершены полностью.

Напомним, что в целях безопасности дорожного движения в период проведения ремонтных работ дорожного покрытия по ул. Демонстрации введены ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU