В Туле на ул. Демонстрации продолжается ремонт дороги
В Туле на ул. Демонстрации продолжаются ремонтные работы. Проводится ремонт бортовых камней и смотровых колодцев, фрезерование проезжей части и укладка выравнивающего слоя из асфальтобетона.
На участке от ул. Путейской до ул. Фрунзе полностью завершены работы по ремонту тротуаров и проезжей части.
Протяженность всего ремонтируемого участка около 3 км, общая площадь ремонтируемого дорожного покрытия — 38,227 тыс. кв. м.
Всего в текущем году в Туле предусмотрен ремонт 9 участков автомобильных дорог общей протяженностью 11,81 км. Окончание работ по контракту планируется на 1 октября текущего года. На 4 объектах работы завершены полностью.
Напомним, что в целях безопасности дорожного движения в период проведения ремонтных работ дорожного покрытия по ул. Демонстрации введены ограничения.
ИСТОЧНИК KP.RU