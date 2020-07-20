В Туле улицу Демонстрации снова перекроют для движения из-за ремонта

С 22 по 24 июля в Туле снова перекроют несколько участков по улице Демонстрации. Так, движение транспорта в указанный период по дорогам улицы будет невозможно. Все это связано с проводимыми плановыми ремонтными работами дорожного покрытия.

Так, с 22 по 24 июля в Туле на улице Демонстрации будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств:

- с 8:00 22 июля до 22:00 23 июля на участке от ул. Лейтейзена до ул. Ленина;

- с 8:00 24 июля до 22:00 25 июля на участке от ул. Фрунзе до ул. Халтурина.

На период дорожных ограничений движение автобусов маршрутов №№ 12, 55 будет осуществляться по изменённой схеме.

Маршрут №12 - Завод РТИ - Птицефабрика "Тульская" :

ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе

Маршрут № 55 - Ивановские дачи - 12 проезд (Мясново) :

ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Фрунзе - ул. Первомайская - ул. Дмитрия Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова