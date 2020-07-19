2020-07-19T16:28:54+03:00
Общество

В Тульской области 6 точек общепита временно закрыли

Организации не соблюдали меры по предотвращению распространения коронавируса
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Тульской области проводится проверка объектов продовольственной торговли и организаций общественного питания с целью контроля исполнения методических рекомендаций по предотвращению распространения COVID-19.

Так, за прошедшую неделю Роспотребнадзором по Тульской области были проверены 51 объект общественного питания и 32 объекта торговли, куда входили и 14 сетевых магазина.

По результатам проверки нарушения были установлены в 3-х магазинах, составлено 4 протокола о временном запрете деятельности по статье КоАП РФ. Кроме того, протоколы были составлены на 4 точки общепита в Туле и 2 точки в Алексинском районе Тульской области.

В отношении еще 8 субъектов предпринимательства в сфере общественного питания возбуждены дела об административных правонарушениях. Материалы дел направлены в районные суды для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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