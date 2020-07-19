2020-07-19T15:21:58+03:00
Общество

В Тульской области на водителя, сбившего насмерть годовалого ребенка, возбуждено уголовное дело

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Ранее сообщалось о ДТП, произошедшем 18 июля в д. Клещино Тульской области, которое закончилось трагедией. Под колесами автомобиля погиб годовалый ребенок.

29-летний молодой человек, управляя автомобилем «Тойота», совершил наезд на девочку 2019 года рождения, в результате чего от полученных травм она погибла. По предварительной информации, ребенок остался без присмотра взрослых. Автомобилист был задержан на месте.

В настоящее время Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Уже проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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