В Тульской области водитель сбил насмерть годовалого ребенка

18 Июль 2020 2020-07-18T16:12:25+03:00

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В субботу, 18 июля, в 12:30 в д. Клищино Заокского района Тульской области под колесами автомобиля погиб годовалый ребенок, девочка 2019 года рождения.

Девочка находилась у бабушки, в доме, где проходило торжество. В какой-то момент ребенок остался без присмотра родителей и выбежал на проезжую часть, где его сбил автомобиль «Тойота Алфард» под управлением молодого человека 1991 года рождения.

Со слов водителя, он должен был забирать соседа от дома, рядом с которым произошла трагедия. Начав движение, мужчина на дороге ребенка не видел.

В результате ДТП от полученных травм девочка погибла на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU