В Тульской области жительница Белева незаконно использовала земельный участок

18 Июль 2020 2020-07-18T17:16:45+03:00

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В ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства по обращению жителей д. Фединское Белевского района Тульской области прокуратурой было установлено, что местная жительница использовала земельный участок, не имея на это законных оснований. Данный участок, находящийся в Белевском районе, д. Фединское, ул. Полевая, относится к категории земель населенных пунктов и является муниципальной собственностью. Его площадь составила 568 кв. м.

С целью устранения выявленных нарушений прокурор района обратился в суд с иском к гражданке об освобождении самовольно занимаемого земельного участка.

Решением суда требования прокурора удовлетворены, в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу земельный участок должен быть освобожден путем демонтажа металлического ограждения, столбов и ворот.

Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU