2020-07-18T17:16:45+03:00
Общество

В Тульской области жительница Белева незаконно использовала земельный участок

По решению суда, в течение 3-х месяцев женщина должна освободить участок
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства по обращению жителей д. Фединское Белевского района Тульской области прокуратурой было установлено, что местная жительница использовала земельный участок, не имея на это законных оснований. Данный участок, находящийся в Белевском районе, д. Фединское, ул. Полевая, относится к категории земель населенных пунктов и является муниципальной собственностью. Его площадь составила 568 кв. м.

С целью устранения выявленных нарушений прокурор района обратился в суд с иском к гражданке об освобождении самовольно занимаемого земельного участка.

Решением суда требования прокурора удовлетворены, в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу земельный участок должен быть освобожден путем демонтажа металлического ограждения, столбов и ворот.

Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области жительница Белева незаконно использовала земельный участок
В Новомосковске Тульской области по вине начальника смены цеха погиб слесарь
В Тульской области водитель сбил насмерть годовалого ребенка
В Туле 20-летний молодой человек за несколько часов трижды украл алкоголь из сетевого магазина
В Тульской области санитарная авиация за год эвакуировала 145 пациентов
В Выставочном зале Тулы открылась выставка художников СССР
Арестованное имущество тульских должников выставят на аукцион
18 июля в Туле пасмурно и небольшой дождь
В тульских торговых центрах отлавливают "безмасочных" покупателей
Тульские полицейские выходят на усиленный рейд по нетрезвым водителям
Пасмурная погода и немного дождя: что ждет туляков 18 и 19 июля
В Тульской области таксист возил пассажиров без лицензии
Житель Тульской области получил срок за незаконное хранение боеприпасов
На железнодорожном вокзале в Тульской области потушили условный пожар
В Тульской области на водителей грузовиков составили более 175 протоколов
В Тульской области забраковали 841 кг некачественного мяса
В Тульской области опрокинулась цистерна с топливом
В Туле скончался музыкант Евгений Титчев
В Туле предприятие сбрасывало стоки в реку Иншинка
Туляки начали сдавать ГТО
У посетителей тульского ТРЦ проверили наличие масок
Житель Тульской области похищал велосипеды из подъездов дома
В Тульской области обнаружили 19 нарушений в работе такси
«Ростелеком» и GFN.RU открыли безлимитный доступ к облачному сервису NVIDIA GeForce NOW™ на специальных условиях
«Ростелеком» принимает участие в «Большой перемене»