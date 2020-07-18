В Новомосковске Тульской области по вине начальника смены цеха погиб слесарь
В Новомосковске Тульской области начальник смены цеха признан виновным в гибели слесаря-ремонтника.
Установлено, что обвиняемый нарушил требования Федерального закона «О промышленной безопасности», положения плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, направив слесаря в эпицентр аварии без обеспечения его средствами индивидуальной защиты и без соответствующего наряда-допуска на проведение данных опасных работ. Это и привело к смерти работника, наступившей от острого отравления аммиаком.
По решению суда, начальник смены признан виновным. Ему назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU