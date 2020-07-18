2020-07-18T16:45:35+03:00
Общество

В Новомосковске Тульской области по вине начальника смены цеха погиб слесарь

Суд назначил виновному наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Новомосковске Тульской области начальник смены цеха признан виновным в гибели слесаря-ремонтника.

Установлено, что обвиняемый нарушил требования Федерального закона «О промышленной безопасности», положения плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, направив слесаря в эпицентр аварии без обеспечения его средствами индивидуальной защиты и без соответствующего наряда-допуска на проведение данных опасных работ. Это и привело к смерти работника, наступившей от острого отравления аммиаком.

По решению суда, начальник смены признан виновным. Ему назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новомосковске Тульской области по вине начальника смены цеха погиб слесарь
В Тульской области водитель сбил насмерть годовалого ребенка
В Туле 20-летний молодой человек за несколько часов трижды украл алкоголь из сетевого магазина
В Тульской области санитарная авиация за год эвакуировала 145 пациентов
В Выставочном зале Тулы открылась выставка художников СССР
Арестованное имущество тульских должников выставят на аукцион
18 июля в Туле пасмурно и небольшой дождь
В тульских торговых центрах отлавливают "безмасочных" покупателей
Тульские полицейские выходят на усиленный рейд по нетрезвым водителям
Пасмурная погода и немного дождя: что ждет туляков 18 и 19 июля
В Тульской области таксист возил пассажиров без лицензии
Житель Тульской области получил срок за незаконное хранение боеприпасов
На железнодорожном вокзале в Тульской области потушили условный пожар
В Тульской области на водителей грузовиков составили более 175 протоколов
В Тульской области забраковали 841 кг некачественного мяса
В Тульской области опрокинулась цистерна с топливом
В Туле скончался музыкант Евгений Титчев
В Туле предприятие сбрасывало стоки в реку Иншинка
Туляки начали сдавать ГТО
У посетителей тульского ТРЦ проверили наличие масок
Житель Тульской области похищал велосипеды из подъездов дома
В Тульской области обнаружили 19 нарушений в работе такси
«Ростелеком» и GFN.RU открыли безлимитный доступ к облачному сервису NVIDIA GeForce NOW™ на специальных условиях
«Ростелеком» принимает участие в «Большой перемене»