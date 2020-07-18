В Тульской области санитарная авиация за год эвакуировала 145 пациентов

18 Июль 2020 2020-07-18T13:35:05+03:00

Чаще всего в неотложной помощи нуждались пациенты с инсультами, переломами и ожогами

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Задача санавивции – совместно с областным Центром медицины катастроф обеспечить оптимальную доступность и качество медицинской помощи жителям региона. Вертолет оснащен специальным оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи во время полета. Это более быстрая и щадящая транспортировка для крайне тяжелых пациентов, которых зачастую нельзя перевозить другим способом, а счет идет буквально на минуты.

Первый полет вертолета с пациентом и медицинской бригадой на борту состоялся 17 июля 2019 года. С июня по декабрь прошлого года санавиация эвакуировала 81 пациента, с начала 2020-го — 64. Возраст пациентов — от 7 месяцев до 82 лет. Чаще всего в экстренной помощи нуждались пациенты с инсультами, переломами и ожогами.

Общий налет вертолета санавиации за год составил 130 часов. На ежедневном дежурстве находятся два пилота.

За время пандемии, когда проведение плановых операций приостановилось, количество вылетов санитарной авиации сократилось. С возобновлением штатного режима работы регионального здравоохранения пилоты санавиации так же вернутся к привычным нагрузкам.

ИСТОЧНИК KP.RU