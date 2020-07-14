Житель Тульской области добился ремонта кровли через прокуратуру
Житель Узловского района пожаловался местной прокуратуре на дырявую крышу, кровлю которой обязана была починить ООО «Управляющая компания «Жилфонд». Сотрудники прокуратуры взялись за проверку и обнаружили правонарушения со стороны управляющей компании.
Установлено, что данная УК не приняла никаких своевременных мер для надлежащего содержания общего имущества многоквартирного жилого дома № 16 по улице Горняцкая в Узловой. В следствие этого кровля над квартирой заявителя дала течь. Для устранения нарушений, прокуратура внесла представление генеральному директору компании, а также завела на него дело об административном правонарушении.
На данный момент УК исправила ошибку, а кровля была оперативно отремонтирована.
ИСТОЧНИК KP.RU