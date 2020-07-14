2020-07-14T17:01:46+03:00
Происшествия

Житель Тульской области добился ремонта кровли через прокуратуру

Из-за бездействия местной УК квартирный потолок дал течь
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Житель Узловского района пожаловался местной прокуратуре на дырявую крышу, кровлю которой обязана была починить ООО «Управляющая компания «Жилфонд». Сотрудники прокуратуры взялись за проверку и обнаружили правонарушения со стороны управляющей компании.

Установлено, что данная УК не приняла никаких своевременных мер для надлежащего содержания общего имущества многоквартирного жилого дома № 16 по улице Горняцкая в Узловой. В следствие этого кровля над квартирой заявителя дала течь. Для устранения нарушений, прокуратура внесла представление генеральному директору компании, а также завела на него дело об административном правонарушении.

На данный момент УК исправила ошибку, а кровля была оперативно отремонтирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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