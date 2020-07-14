В Бучалках в Тульской области благоустроят территорию мемориала жертвам авиакатастрофы Ту-134
Около села Бучалки благоустроят территорию мемориала жертвам авиакатастрофы Ту-134. Напомним, трагедия произошла 24 августа 2004 года. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.
По словам жителей, участок не окашивается, все дорожки заросли травой, подъездная дорога находится в плохом состоянии.
Сейчас окос травы уже произведен, территория памятника убрана, покрашены лавочки, проведена опиловка деревьев вдоль дороги, произведена градуировка полевой дороги.
Ежегодно весной и накануне памятной даты 24 августа коллектив и учащиеся Бучальской средней школы проводят субботники и высаживают цветы.
ИСТОЧНИК KP.RU