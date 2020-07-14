В Бучалках в Тульской области благоустроят территорию мемориала жертвам авиакатастрофы Ту-134

14 Июль 2020 2020-07-14T16:17:33+03:00

Об этом говорили на оперативном совещании

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Около села Бучалки благоустроят территорию мемориала жертвам авиакатастрофы Ту-134. Напомним, трагедия произошла 24 августа 2004 года. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.

По словам жителей, участок не окашивается, все дорожки заросли травой, подъездная дорога находится в плохом состоянии.

Сейчас окос травы уже произведен, территория памятника убрана, покрашены лавочки, проведена опиловка деревьев вдоль дороги, произведена градуировка полевой дороги.

Ежегодно весной и накануне памятной даты 24 августа коллектив и учащиеся Бучальской средней школы проводят субботники и высаживают цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU