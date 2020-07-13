В Тульской области сошел с рельсов грузовой поезд: движение в обе стороны восстановлено

13 Июль 2020 2020-07-13T17:56:31+03:00

Аварию ликвидировали более 400 человек

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Напомним, 12 июля вагоны грузового поезда на перегоне Лазарево – Щекино Московской железной дороги сошли с рельсов. Аварию ликвидировали более 400 человек и 60 единиц техники.

Рано утром 13 июля удалось частично восстановить движение. Днем поезда запустили по обоим направлениям.

Пассажирам, которые этим утром оказались на Московском вокзале и не смогли уехать, городская администрация предоставила автобусы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/790149" frameborder="0"></iframe> Видео последствий схода грузового поезда в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU