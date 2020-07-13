В Тульской области сошел с рельсов грузовой поезд: движение в обе стороны восстановлено
Аварию ликвидировали более 400 человек
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Напомним, 12 июля вагоны грузового поезда на перегоне Лазарево – Щекино Московской железной дороги сошли с рельсов. Аварию ликвидировали более 400 человек и 60 единиц техники.
Рано утром 13 июля удалось частично восстановить движение. Днем поезда запустили по обоим направлениям.
Пассажирам, которые этим утром оказались на Московском вокзале и не смогли уехать, городская администрация предоставила автобусы.
Видео последствий схода грузового поезда в Туле.
ИСТОЧНИК KP.RU