В Тульской области сошел с рельсов грузовой поезд
Днем 12 июля на перегоне станции Щекино-Лазарево с рельсов сошли вагоны грузового поезда. В результате происшествия обошлось без жертв. Однако движение на заданном участке было приостановлено.
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Основные силы были брошены на восстановлении железнодорожного полотна. А продажа билетов на пассажирские поезда между Тулой и Орлом была приостановлена. Движение поездов по одному пути на перегоне Лазарево – Щекино МЖД удалось восстановить 13 июля в 06:20.
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Часть поездов были отправлены в объезд, по временному маршруту. Сейчас продажа билетов возобновлена на пассажирские поезда между Тулой и Орлом.
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД": 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Видео последствий схода грузового поезда в Тульской области опубликовано СК
В вагонах находился сухой груз (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU