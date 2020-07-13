В Тульской области сошел с рельсов грузовой поезд

Днем 12 июля на перегоне станции Щекино-Лазарево с рельсов сошли вагоны грузового поезда. В результате происшествия обошлось без жертв. Однако движение на заданном участке было приостановлено.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Основные силы были брошены на восстановлении железнодорожного полотна. А продажа билетов на пассажирские поезда между Тулой и Орлом была приостановлена. Движение поездов по одному пути на перегоне Лазарево – Щекино МЖД удалось восстановить 13 июля в 06:20.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Часть поездов были отправлены в объезд, по временному маршруту. Сейчас продажа билетов возобновлена на пассажирские поезда между Тулой и Орлом.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД": 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

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