13 Июль 2020 2020-07-13T11:07:18+03:00

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Видео последствий схода грузового поезда в Тульской области опубликовано СК. На кадрах перевернуты 22 вагона, в которых находился окатыш. Рабочие занимаются восстановлением железнодорожного пути.

ЧП произошло днем 12 июля на двухпутном перегоне Лазарево — Щекино. В результате происшествия обошлось без жертв. Нет также угрозы экологии. Однако на перегоне было временно приостановлено движение поездов, а также продажа билетов на ряд направлений.

Часть поездов были отправлены в объезд, по временному маршруту. Движение поездов по одному пути на перегоне Лазарево – Щекино МЖД уже удалось восстановить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/790149" frameborder="0"></iframe> Видео последствий схода грузового поезда в Туле.

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ИСТОЧНИК KP.RU