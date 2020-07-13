Видео последствий схода грузового поезда в Тульской области опубликовано СК
Видео последствий схода грузового поезда в Тульской области опубликовано СК. На кадрах перевернуты 22 вагона, в которых находился окатыш. Рабочие занимаются восстановлением железнодорожного пути.
ЧП произошло днем 12 июля на двухпутном перегоне Лазарево — Щекино. В результате происшествия обошлось без жертв. Нет также угрозы экологии. Однако на перегоне было временно приостановлено движение поездов, а также продажа билетов на ряд направлений.
Часть поездов были отправлены в объезд, по временному маршруту. Движение поездов по одному пути на перегоне Лазарево – Щекино МЖД уже удалось восстановить.
Видео последствий схода грузового поезда в Туле.
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ИСТОЧНИК KP.RU