2020-07-13T16:14:04+03:00
Происшествия

При пожаре на ул. Серебровской в Туле погибли трое: СК возбудил уголовное дело

Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Утром 13 июля в одном из домов на ул. Серебровской в Туле загорелась квартира. В ходе тушения пожара на 3 и 5 этажах дома были найдены тела 3 человек - двух мужчин и женщины. Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

По данному факту следственными органами СК РФ по Тульской возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Следователи проводят осмотр места происшествия, назначена пожаро-техническая судебная экспертиза; судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей, допрашиваются очевидцы происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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