2020-07-13T09:42:59+03:00
Происшествия

При пожаре на ул. Серебровской в Туле погибли трое

Еще 14 человек удалось спасти [фото]
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При пожаре на ул. Серебровской в Туле погибли троеПри пожаре на ул. Серебровской в Туле погибли троеФото: материалы пресс-служб
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13 июля на ул. Серебровской в Туле загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 07:17.

К месту происшествия незамедлительно выехали 7 пожарных расчетов и автолестница для работ на верхних этажах здания.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться еще через 2 минуты.

Пожарные из дома по лестничному маршу с применением дыхательных аппаратов вывели 14 человек.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

В результате происшествия выгорела квартира на 3 этаже полностью. По предварительным данным, погибли трое человек. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 25 человек и 8 единиц техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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