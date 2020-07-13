При пожаре на ул. Серебровской в Туле погибли трое

13 июля на ул. Серебровской в Туле загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 07:17.

К месту происшествия незамедлительно выехали 7 пожарных расчетов и автолестница для работ на верхних этажах здания.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться еще через 2 минуты.

Пожарные из дома по лестничному маршу с применением дыхательных аппаратов вывели 14 человек.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

В результате происшествия выгорела квартира на 3 этаже полностью. По предварительным данным, погибли трое человек. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 25 человек и 8 единиц техники, сообщили в ведомстве.