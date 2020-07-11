2020-07-11T10:18:47+03:00
Общество

С 11 по 12 июля в Туле перекроют перекресток улиц Льва Толстого и Фридриха Энгельса

На данном участке будут проходить дородные работы
Поделиться:
С 11 по 12 июля в Туле перекроют перекресток улиц Льва Толстого и Фридриха ЭнгельсаС 11 по 12 июля в Туле перекроют перекресток улиц Льва Толстого и Фридриха ЭнгельсаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В эту субботу, 11 июля, в Туле будет перекрыто движение на одном из участков дороги в центре города. Об этом сообщила администрация города.

Так с 7:00 11 июля по 19:00 12 июля будет ограничено движение на пересечении ул. Льва Толстого и Ф. Энгельса. Дорогу перекроют в связи с ремонтом рельс.

Советуем автомобилистам выбирать другие пути для движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кресло главного врача тульского онкодиспансера снова займет Дмитрий Истомин
11 июля тульский "Арсенал" встретится на поле с "Тамбовом" из Тамбова
С 11 по 12 июля в Туле перекроют перекресток улиц Льва Толстого и Фридриха Энгельса
11 июля за порядком в городе проследит дежурный сотрудник администрации Тулы
11 июля в Туле ожидается +27 градусов и без осадков
11 июля в Туле нельзя будет купить алкоголь с 13:00 до 22:00
Роспотребнадзор одобрил лишь 15 водоемов в Тульской области
В Туле продолжаются поиски автомобиля-убийцы
В выходные дни, 11 и 12 июля, в Тулу придет жара и ни капли осадков
11 июля в Туле откроется первый "Кустарный антимузей"
В Тульской области почти три тысячи человек протестировали на иммунитет к коронавирусу
Мужчина украл оставленные тулячкой в банкомате 15 тысяч рублей
Тина Канделаки отметила успехи Тульской области в рейтинге инвестиционной привлекательности
Казанская набережная в Туле названа удачным архитектурным решением
В Комсомольском парке Тулы ураганный ветер повалил деревья и столбы
В Тульской области выявляют коронавирус чаще других у пенсионеров и медиков
Туляки пожаловались на работу управляющей компании
В Тульской области снижаются темпы прироста заболеваемости коронавирусом
В Тульской области назван возраст заболевших коронавирусом