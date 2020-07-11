11 Июль 2020 2020-07-11T10:18:47+03:00

С 11 по 12 июля в Туле перекроют перекресток улиц Льва Толстого и Фридриха Энгельса Фото: Алексей ФОКИН

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В эту субботу, 11 июля, в Туле будет перекрыто движение на одном из участков дороги в центре города. Об этом сообщила администрация города.

Так с 7:00 11 июля по 19:00 12 июля будет ограничено движение на пересечении ул. Льва Толстого и Ф. Энгельса. Дорогу перекроют в связи с ремонтом рельс.

Советуем автомобилистам выбирать другие пути для движения.

ИСТОЧНИК KP.RU