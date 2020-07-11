С 11 по 12 июля в Туле перекроют перекресток улиц Льва Толстого и Фридриха Энгельса
На данном участке будут проходить дородные работы
С 11 по 12 июля в Туле перекроют перекресток улиц Льва Толстого и Фридриха ЭнгельсаФото: Алексей ФОКИН
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В эту субботу, 11 июля, в Туле будет перекрыто движение на одном из участков дороги в центре города. Об этом сообщила администрация города.
Так с 7:00 11 июля по 19:00 12 июля будет ограничено движение на пересечении ул. Льва Толстого и Ф. Энгельса. Дорогу перекроют в связи с ремонтом рельс.
Советуем автомобилистам выбирать другие пути для движения.
ИСТОЧНИК KP.RU