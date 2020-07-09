2020-07-09T14:57:14+03:00
Общество

Сотрудники ДПС навестили спасенного 14-летнего подростка

Мальчику вручили буклеты и памятки с ПДД, световозвращающие элементы на одежду
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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Сотрудники ДПС УГИБДД УМВД России по Тульской области Дмитрий Исаев и Роман Рыбаков навестили семью Лазаревых.

Ранее дорожные полицейские сопроводили до больницы машину, в которой находился пострадавший мальчик и его родители. Подросток получил серьёзную травму на отдыхе в Ефремовском районе. Благодаря помощи полицейских, ребёнка быстро удалось передать медикам, что позволило избежать нежелательных последствий травмы.

Сотрудники ДПС вручили подростку подарки – буклеты и памятки с ПДД, световозвращающие элементы на одежду, чтобы обезопасить себя вблизи проезжей части в тёмное время суток. А также пожелали здоровья и выразили уверенность, что мальчик будет осторожен и внимателен как на отдыхе при купании, так и при перемещениях по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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