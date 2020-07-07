2020-07-07T11:35:47+03:00
Общество

В Тульской области сотрудники ДПС помогли доставить раненого ребенка до больницы

Инспекторы сопроводили автомобиль с ребенком до травмпункта, ускорив возможность оказания медицинской помощи
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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Во время семейного отдыха в д. Шилово Ефремовского района с 14-летним ребенком произошел несчастный случай: мальчик оступился и сильно поранил ногу. Рана была сложной и глубокой, открылось сильное кровотечение.

Родители оказали ему первую помощь и отправились в ближайший травмпункт, так как до Щекино, в котором они проживали, в данной ситуации ехать было исключено. Ребенок начал терять сознание.

Во время дороги до травмпункта на 323 км дороги М-4 «Дон» семья встретила экипаж отдельного батальона ДПС, находящемся на патрулировании. Отец мальчика хотел уточнить у инспекторов дорогу до ближайшей больницы, кратко объяснив ситуацию. В ответ на это сотрудники ДПС приняли решение сопроводить автомобиль с ребенком до медучреждения, таким образом не только сократив время дороги, но и ускорив возможность оказания мальчику медицинской помощи. История закончилась благополучно.

Позже женщина, мать ребенка, направила в адрес УГИБДД УМВД России по Тульской области благодарственное письмо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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