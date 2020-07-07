В Тульской области 7 июля стал самым жарким днем месяца

7 Июль 2020 2020-07-07T10:34:31+03:00

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Вторник 7 июля стал самым жарким днем месяца. Температура воздуха в Тульской области в этот день достигнет +32 градусов.

Несмотря на то, что традиционно июль считается самым жарким месяцем лета, подобной отметки на термометре на протяжении последующих дней не предвидится.

Также отметим, что сегодня во второй половине дня синоптики обещают сильный дождь с грозой.

ИСТОЧНИК KP.RU