Пляж у богородицкого городского пруда в Тульской области появится в 2021 году

6 Июль 2020 2020-07-06T10:41:45+03:00

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Пляж у богородицкого городского пруда появится в 2021 году. Зона будет размещена за лодочной станцией.

Работы ведутся в рамках проекта «Город-театр». В 2019 году Богородицк победил во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых исторических городов. Проект «Город-театр» получил финансирование в размере 54 млн рублей.

Ранее в городе расчистили Большой и Новый пруд, а также реконструировали плотину на реке Уперта.

ИСТОЧНИК KP.RU