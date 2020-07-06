Пляж у богородицкого городского пруда в Тульской области появится в 2021 году
Работы ведутся в рамках проекта «Город-театр»
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Пляж у богородицкого городского пруда появится в 2021 году. Зона будет размещена за лодочной станцией.
Работы ведутся в рамках проекта «Город-театр». В 2019 году Богородицк победил во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых исторических городов. Проект «Город-театр» получил финансирование в размере 54 млн рублей.
Ранее в городе расчистили Большой и Новый пруд, а также реконструировали плотину на реке Уперта.
ИСТОЧНИК KP.RU