Город-театр: Как преобразится Богородицк

СЕГОДНЯ 17:49 2019-08-08T17:50:48+03:00

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Богородицк победил во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых исторических городов. На проект «Город-театр» получил финансирование в размере 54 млн рублей.

Проектно-консалтинговая компания провела комплексный анализ территории, разработав на его основании поэтапное целостное развитие города. Центральным звеном проекта становится Богородицкий дворец-музей, который находится в бывшей усадьбе графов Бобринских. Основой развития города должны стать театр и зрелищные искусства, образование и культура.

- Учитывая богатую историю Богородицка, хорошую транспортную связанность территории с региональными центрами и Москвой, а также вероятное строительство ВСМ Москва – Адлер с остановкой в Богородицке, у города, с реализацией проекта, есть шанс стать новым современным культурным центром Тульской области, а, возможно, и России, - сообщает компания «Новая земля».

ИСТОЧНИК KP.RU