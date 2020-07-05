В Териберке нашли «наскальную живопись» тульских туристов
Подобные художества вызвали негодование у северян
Фото: "Моя Териберка" | интернет-газета
Изменить размер текста:
В селе Териберка Мурманской области нашли «наскальную живопись» тульских туристов. Фотографию, сделанную по пути к Баренцеву морю, опубликовали в соцсетях. На бетонном блоке написано название города "Тула". Личность художников неизвестна.
Подобные художества вызвали негодование у северян.
«Они такой путь проделали на край России, чтобы отметить свой город»,
«Да что не так с этими людьми».
Ранее аналогичные надписи с упоминанием Тулы были сделаны на старом судне на берегу моря и камне около водопада.
ИСТОЧНИК KP.RU