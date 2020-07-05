В Териберке нашли «наскальную живопись» тульских туристов

5 Июль 2020 2020-07-06T09:34:48+03:00

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В селе Териберка Мурманской области нашли «наскальную живопись» тульских туристов. Фотографию, сделанную по пути к Баренцеву морю, опубликовали в соцсетях. На бетонном блоке написано название города "Тула". Личность художников неизвестна.

Подобные художества вызвали негодование у северян.

«Они такой путь проделали на край России, чтобы отметить свой город»,

«Да что не так с этими людьми».

Ранее аналогичные надписи с упоминанием Тулы были сделаны на старом судне на берегу моря и камне около водопада.

ИСТОЧНИК KP.RU