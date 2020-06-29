Тульские гостиницы смогут принимать гостей
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Тульские гостиницы смогут принимать гостей. Соответствующие изменения отражены в Указе №41.
Ранее гостиницы были недоступны для размещения туристов и обычных жителей. Проживанием были обеспечены сотрудники инфекционных госпиталей, в том числе из других регионов. Также возможность заселения была у командировочных работников.
Гостиницы смогут работать только при полном соблюдении требований Роспотребнадзора. Несоблюдение санитарных требований является основанием для приостановления их деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU