Тульских выпускников с повышенной температурой и ОРВИ не допустят до ЕГЭ

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:32:14+03:00

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В Тульской области выпускники с повышенной температурой и симптомами ОРВИ в пункты проведения экзаменов допущены не будут. Проведут обязательную термометрию и будут отслеживать симптомы респираторных заболеваний медицинские работники, которые будут дежурить на входе в ППЭ. Об этом сообщила министр образования Тульской области Алевтина Шевелев.

Выпускников, которые накануне экзамена почувствовали себя плохо, просят остаться дома. Они смогут сдать ЕГЭ после выздоровления – в один из резервных дней.

Выпускникам с аллергией, при которой могут быть аналогичные симптомы, что и у ОРВИ, нужно заранее взять в поликлинике справку о наличии аллергического заболевания и предъявить ее при входе в ППЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU