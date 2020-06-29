Тульских выпускников с повышенной температурой и ОРВИ не допустят до ЕГЭ
В Тульской области выпускники с повышенной температурой и симптомами ОРВИ в пункты проведения экзаменов допущены не будут. Проведут обязательную термометрию и будут отслеживать симптомы респираторных заболеваний медицинские работники, которые будут дежурить на входе в ППЭ. Об этом сообщила министр образования Тульской области Алевтина Шевелев.
Выпускников, которые накануне экзамена почувствовали себя плохо, просят остаться дома. Они смогут сдать ЕГЭ после выздоровления – в один из резервных дней.
Выпускникам с аллергией, при которой могут быть аналогичные симптомы, что и у ОРВИ, нужно заранее взять в поликлинике справку о наличии аллергического заболевания и предъявить ее при входе в ППЭ.
ИСТОЧНИК KP.RU