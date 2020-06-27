2020-06-27T15:37:16+03:00
Происшествия

Под Тулой пропала 13-летняя девочка: следователи завели уголовное дело

На месте происшествия работают следователи и криминалисты
Юлия КУЗНЕЦОВА
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В поселке Бородинский Каменского района Тульской области произошло ЧП - пропала 13-летняя Клименкова Юлия Евгеньевна. 25 июня 2020 года девочка ушла из дома и не вернулась. С тех пор о ее местоположении ничего не известно.

В настоящее время по факту безвестного исчезновения подростка возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и полицейские. Допрашиваются знакомые и родственники девочки.

Следственные органы обращаются ко всем гражданам, которые обладают сведениями о пропавшей Клименковой Юлии сообщить в следственное управление СК РФ по Тульской области по телефону: 8-961-152-0332.

ИСТОЧНИК KP.RU

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