В Тульской области разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:58:09+03:00

Она ушла из дома 25 июня

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В поселке Бородинский Каменского района Тульской области пропала 13-летняя Клименкова Юлия Евгеньевна. 25 июня 2020 года девочка ушла из дома и не вернулась. С тех пор о ее местоположении ничего не известно.

Приметы: рост 165, нормального телосложения, глаза голубые, волосы светлох-русые до плеч.

Одежда: черная толстовка, светло-синие джинсы на одной из коленок.

С собой у пропашей был черный рюкзак.

Поисковый отряд "Лиза Алерт" просит помощи в поисках пропавшей. Если вы владеете какой-либо информацией - сообщите на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт": 88007005452.

ИСТОЧНИК KP.RU