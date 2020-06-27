В Тульской области разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку
В поселке Бородинский Каменского района Тульской области пропала 13-летняя Клименкова Юлия Евгеньевна. 25 июня 2020 года девочка ушла из дома и не вернулась. С тех пор о ее местоположении ничего не известно.
Приметы: рост 165, нормального телосложения, глаза голубые, волосы светлох-русые до плеч.
Одежда: черная толстовка, светло-синие джинсы на одной из коленок.
С собой у пропашей был черный рюкзак.
Поисковый отряд "Лиза Алерт" просит помощи в поисках пропавшей. Если вы владеете какой-либо информацией - сообщите на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт": 88007005452.
ИСТОЧНИК KP.RU