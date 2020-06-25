Гендиректор тульского «Арсенала» получил положительный результат теста на коронавирус
Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов получил положительный результат экспресс-теста на коронавирус. Об этом сообщает «РБ-Спорт». По словам Балашова, симптомов заболевания нет. Он чувствует себя хорошо.
Гендиректор клуба сдал новый тест. О его результатах пока не сообщается. Также тестирование прошла команда.
Дмитрий Балашов присутствовал на матче со "Спартаком". Сообщается, что он соблюдал медрегламент, на матче был в маске, в перчатках.
Напомним, перед игрой "Арсенал-"Спартак" стало известно, что у помощника судьи Максима Гаврилина подтвердился коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU