2020-06-23T18:01:38+03:00
Происшествия

Житель Тульской области за продажу паленого алкоголя заплатит 2,7 млн рублей

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В Кимовске мужчина купил немаркированный алкоголь на 777 088 рублей. Он хранил и продавал его в двух гаражах, расположенных во дворе дома по улице Толстого.

Кроме того, мужчина закупал алкогольную и спиртосодержащую продукцию без соответствующей лицензии. Его деятельность пресекли полицейские в конце декабря 2019 года.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 2 700 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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