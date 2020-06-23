Житель Тульской области за продажу паленого алкоголя заплатит 2,7 млн рублей
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В Кимовске мужчина купил немаркированный алкоголь на 777 088 рублей. Он хранил и продавал его в двух гаражах, расположенных во дворе дома по улице Толстого.
Кроме того, мужчина закупал алкогольную и спиртосодержащую продукцию без соответствующей лицензии. Его деятельность пресекли полицейские в конце декабря 2019 года.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 2 700 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU