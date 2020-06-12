2020-06-11T16:17:58+03:00
Общество

Романцевские горы в Тульской области вошли в топ-10 необычных мест для отдыха в России

Необычной красоты место находится в деревне Кондуки
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Фото: Комитет Тульской области по развитию туризмаФото: Комитет Тульской области по развитию туризма
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Романцевские горы, находящиеся в Тульской области в деревне Кондуки, вошли в десятку необычных мест для отдыха в России и расположились на третьей строчке списка рейтинга, составленного РБК совместно с АСИ.

Это место представляет собой сеть затопленных карьеров с кристально чистой водой, а окружающий ландшафт схож одновременно с карельскими и алтайскми пейзажами. Это место является одним из популярных для организации фотосессий и простого посещения туристами.

В рейтинг, помимо красот Тульской области, вошли заповедник «Черные Земли» в Калмыкии, озеро Баскунчак - Астраханская область, Алтай, Камчатка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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