Романцевские горы в Тульской области вошли в топ-10 необычных мест для отдыха в России

12 Июнь 2020 2020-06-11T16:17:58+03:00

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Романцевские горы, находящиеся в Тульской области в деревне Кондуки, вошли в десятку необычных мест для отдыха в России и расположились на третьей строчке списка рейтинга, составленного РБК совместно с АСИ.

Это место представляет собой сеть затопленных карьеров с кристально чистой водой, а окружающий ландшафт схож одновременно с карельскими и алтайскми пейзажами. Это место является одним из популярных для организации фотосессий и простого посещения туристами.

В рейтинг, помимо красот Тульской области, вошли заповедник «Черные Земли» в Калмыкии, озеро Баскунчак - Астраханская область, Алтай, Камчатка.

ИСТОЧНИК KP.RU