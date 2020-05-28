2020-05-28T12:50:11+03:00
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Часть мероприятий к 500-летию Тульского кремля пройдет онлайн

У каждого города будет своя тематическая неделя
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Часть мероприятий к 500-летию Тульского кремля пройдет онлайн. Культурно-просветительский летний марафон «Тульский Кремль и города Большой засечной черты» стартует 1 июня. У каждого города будет своя тематическая неделя.

Алексин (с 1 июня). Запланировано более 20 мероприятий. Среди них видеовыставка «Алексин – защитник южных границ», видеообзор изданий «О славном граде на Оке», концерт биг-бэнда губернаторского духового оркестра и струнной группы тульского филармонического симфонического оркестра «Музыка из распахнутого окна», региональные краеведческие онлайн-чтения «Города Большой Засечной черты» и многое другое.

Белев (с 8 июня). Тематические онлайн-викторины, лекции, экскурсии, выставки, концерт классической и духовной музыки.

Богородицк (с 15 июня). Фильм-театрализованная экскурсия «История Богородицка от города до "цветника" императрицы», видеорассказы о достопримечательностях, конкурсы.

Венев (с 22 июня). Онлайн-выставка о стрелецких слободах, окружавших город, прямая трансляция пешеходной экскурсии по его исторической части.

Дедилово (с 29 июня) . Гастрономические рубрики «Окрошка по-дедиловски», «Дедиловские огурчики», «Дедиловские пироги», «Дедиловский чаек» и др., большой виртуальный проект, посвященный фестивалю «Дедославль», краеведческий геокруиз.

Дубна (с 6 июля). Презентация фестиваля «Наследие Мосолова».

Епифань (с 13 июля). Челлендж «Города Засечной Черты – форпосты России. Епифань». Виртуальный 3D-тур по уездному городу Епифани «500 лет спустя...».

Крапивна (с 20 июля). Нон-стоп «Крапивна – малая Родина», проекты по искусству.

Одоев (с 27 июля). Тематические засечные посты, онлайн-экскурсии.

Плавск (с 3 августа). Мастер-класс этнофитнесу, «Молодецкие забавы», фолк-фестиваль «Воспой над Плавой».

Чекалин (с 10 августа). Видеомост «Соборная гора (Чекалин) – Институт археологии РАН (Москва)», виртуальное путешествие «Самый маленький город России – г. Чекалин», видеоквест «Лихвин-град», фотоконкурс «Лихвинские красоты», гастрономический мастер-класс «Готовим вместе уху по-лихвински».

Тула (с 17 августа). Медиамост – поздравление городов-побратимов, онлайн-дискуссии, экскурсии и лекции, тематические фестивали, викторины и квесты.

С 24 по 30 августа пройдет неделя Тульского кремля: лекции, мастер-классы, поздравления от кремлей России и зарубежных партнеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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