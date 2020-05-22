2020-05-22T13:30:21+03:00
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Прокуратура Тульской области организовала проверку по факту снижения зарплаты медикам

При наличии оснований будут приняты меры
Мария ВЛАСОВА
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Прокуратура Тульской области организовала проверку по факту снижения заработной платы меработникам приемного отделения Новомосковской городской клинической больницы.

Напомним, ранее с таким заявлением выступили медики. Они сообщили, что им понизили стимулирующие выплаты, что привело к снижению зарплаты.

Прокуратура проверит все доводы видеообращения, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования

ИСТОЧНИК KP.RU

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