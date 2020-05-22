Медики из Новомосковска пожаловались на снижение зарплаты

Медики Новомосковской городской клинической больницы опубликовали видеообращение. Поводом для этого стало понижение стимулирующих выплат и снижение зарплаты по сравнению с предыдущим месяцем.

В своем обращении сотрудники приемного покоя указали на то, что им приходится контактировать с пациентами, у которых есть симптомы коронавируса:

- Приемный покой находится на передовой, у нас всегда присутствует риск инфицирования на рабочем месте, так как поступают не обследованные пациенты с симптомами COVID-19.

В связи с этим они выступают за надбавки сотрудникам приемного отделения по контакту с COVID-19.

В региональном минздраве пояснили, что в Новомосковской ГКБ медицинскую помощь пациенты с коронавирусом получают в инфекционном отделении. Приемный покой не относится к инфекционному госпиталю.

Как сообщил главный врач Новомосковской ГКБ Игорь Наумов, начисленная сумма зарплаты зависит от объема выполненных работ.

- В связи с приостановкой плановой госпитализации поток пациентов приемного отделения снизился. Это привело к уменьшению объема выполненных работ и, как следствие, изменениям в начисленной зарплате, - объяснил главврач.

Игорь Наумов добавил, что в апреле ни одного пациента с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее в приемное отделение не поступало. В мае через приемный покой прошли 3 пациента, у 2 из них подтвердился коронавирус, анализ еще одного пациента — в работе.

За эти случаи контакта сотрудники приемного отделения получат выплаты в полном объеме согласно постановлению Правительства РФ №415 и постановлению правительства Тульской области №201.

По словам министра здравоохранения Алексея Эрка, чтобы свести к минимуму вероятность заражения, сотрудников приемного покоя обеспечили дополнительными средствами индивидуальной защиты.

Также была создана профильная рабочая группа, в состав которой вошли, в том числе, специалисты министерства по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области.

В региональном ведомстве отмечают, что федеральные стимулирующие выплаты, согласно действующему законодательству, положены не всем медработникам, а категориям, указанным в постановлениях Правительства РФ № 484 и № 415.

Среди них - работники, которые оказывают скорую, первичную и стационарную медицинскую помощь пациентам, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Поэтому медработники больниц, не являющихся профильными госпиталями, такие выплаты не получают.

Аналогичная ситуация с региональными стимулирующими выплатами, которые предусмотрены постановлениями регионального правительства № 156 и № 201.

Впрочем, в министерстве все же заявили, что изучат, насколько правильно сотрудникам Новомосковской ГКБ начислили зарплату и другие выплаты.