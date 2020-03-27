2020-03-27T15:42:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Тулякам запретят гулять в парках

Меры приняты в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19)
Мария ВЛАСОВА
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С 28 марта по 5 апреля тулякам запрещено находиться в парках культуры и отдыха. Соответствующий Указ подписал глава региона Алексей Дюмин.

Жителям также рекомендуется ограничить поездки за пределы Тульской области и по территории региона, в том числе в целях туризма и отдыха, а также воздержаться от посещения храмов и кладбищ.

Ранее стало известно о закрытии ТЦ и ресторанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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