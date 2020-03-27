Тулякам запретят гулять в парках
Меры приняты в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19)
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С 28 марта по 5 апреля тулякам запрещено находиться в парках культуры и отдыха. Соответствующий Указ подписал глава региона Алексей Дюмин.
Жителям также рекомендуется ограничить поездки за пределы Тульской области и по территории региона, в том числе в целях туризма и отдыха, а также воздержаться от посещения храмов и кладбищ.
Ранее стало известно о закрытии ТЦ и ресторанов.
ИСТОЧНИК KP.RU