Информация о погибшем ребенке на масленичных гуляньях в Туле оказалась фейком

1 Март 2020 2020-03-01T18:28:22+03:00

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1 марта в соцсетях распространили информацию о якобы погибшем ребенке на масленичных гуляньях в Туле. Автор сообщения указал, что дети залезли на палатку с едой, чтобы увидеть как горит чучело. По его словам, двое упали, один погиб. Позже сообщение было отредактировано в соцсетях.

В УМВД России по Тульской области информацию о ЧП опровергли. Новость о гибели ребенка оказалась фейком.

Впрочем, и сами пользователи соцсетей отнесли со скепсисом к подобного рода сообщениям:

"Мы были там всей семьёй и ничего такого не видели. Если бы что-то и было, то реакция людей была бы незамедлительной, да и в новостях бы об этом рассказали, а так это однозначно фейк";

"Очередной вброс. Расходимся".

ИСТОЧНИК KP.RU