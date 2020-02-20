2020-02-20T15:10:40+03:00
Происшествия

В Тульской области попала в ДТП семья с тремя детьми

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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Утром 20 февраля на 303 км трассы М-4 "Дон" "ВАЗ-2110" наехал на препятствие. В салоне автомобиля находилось трое детей. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи.

В аварии есть пострадавшие. По предварительным данным, это двое взрослых и дети.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек личного состава и 1 единица техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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