В Туле благоустроят территорию на ул. Кирова

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:18:35+03:00

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Победителем рейтингового голосования по благоустройству общественного пространства стала территория напротив д. 10 по ул. Кирова и д. 125 по ул. Епифанской в Пролетарском округе Тулы. За нее проголосовали более 1,5 тысячи жителей. Территорию благоустроят в первоочередном порядке в 2021 году.

Всего в рейтинговом голосовании приняли участие 5 660 человек.

Приведут в порядок также еще 6 территорий:

- пространство между д. 3, корп.3, 3, корп.4 по ул. Кауля и д. 7 по ул. Новомосковской;

- около д. 35 по ул. Галкина (Молодежный бульвар);

- сквер «30 лет Победы в Великой Отечественной войне» между д. 8, 10 по ул. Пушкина в пос. Косая Гора;

- общественное пространство у входа в ЦПКиО им. П.П. Белоусова по ул. Жаворонкова;

- ул. Советская, д. 2 (площадь перед Городским концертным залом, ост. Мосина) ;

- пространство на пересечении ул. Энгельса и ул. Каминского напротив завода «Октава».

ИСТОЧНИК KP.RU