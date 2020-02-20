2020-02-20T11:07:10+03:00
Общество

Осенью в Туле пройдет Всероссийский Science Slam

ТГПУ им. Л.Н. Толстого – ключевой партнер проекта в Туле
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Фото: ТГПУ им. Л.Н. ТолстогоФото: ТГПУ им. Л.Н. Толстого
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Science Slam – это международный проект популяризации науки, впервые реализованный в Германии. Молодые ученые интересно, весело и остроумно представляют аудитории результаты своих реальных научных исследований, а зрители аплодисментами определяют, кто лучше справился с этой задачей.

ТГПУ им. Л.Н. Толстого – ключевой партнер проекта Science Slam в Туле. С 2018 года при поддержке вуза в состоялось пять городских научных поединков, два студенческих сражения в стенах университета и первый региональный Science Slam для школьников области. Зимой этого года команда тульских организаторов выиграла право проведения Всероссийского Science Slam.

Впервые заключительный этап поединка молодых ученых пройдет на тульской земле. Это значит, что к нам в город приедут лучшие из лучших: победители городских Science Slam со всех уголков России.

Кто будет представлять наш город в заключительном научном поединке? Узнаем 24 апреля на шестом городском Science Slam в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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