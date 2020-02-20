2020-02-20T12:05:17+03:00
Общество

Руководитель тульского СК может покинуть свой пост

Об этом сообщают тульские СМИ
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Руководитель СУ СК РФ по Тульской области Александр Стариков может покинуть свой пост. Об этом сообщает "Молодой коммунар".

Александр Стариков возглавил региональное ведомство в 2017 году. До этого занимал руководящие должности в следственном комитете Калининградской области и Республики Алтай.

Напомним, Александр Стариков провел в январе пресс-конференцию. На ней ответил на вопросы тульских журналистов. Руководитель тульского СК подвел итоги работы регионального ведомства, а также рассказал о ходе расследования резонансных уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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