2020-02-19T17:48:14+03:00
Происшествия

Появление догхантеров в Пролетарском округе Тулы может оказаться фейком

Признаков преднамеренного истребления животных и жестокого обращения с ними не выявлено
Мария ВЛАСОВА
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Напомним, ранее тулячка сообщила в соцсетях о случаях массовой травли собак в Пролетарском округе города. Пост женщина сопроводила фотографией умершего животного.

Полицейские начали проверку, указанных событий. По предварительным данным, женщина сама не видела обстоятельств, о которых рассказала в сообщении. Она написала текст со слов родственников и знакомых. Опрошенные полицейскими жители сообщили, что собака пролежала на этом месте несколько дней и умерла своей смертью.

- Никаких подтверждений описанных в публикации деяний по преднамеренному истреблению животных и признаков жестокого обращения с ними не выявлено. Проводится дальнейшая работа по установлению даты фотографии, приложенной к публикации в соцсетях, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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