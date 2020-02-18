В Пролетарском округе Тулы появились догхантеры?
Сообщения подкрепляются снимками мертвых животных на улице. Как утверждают авторы постов, явление это не единичное. За последние дни от отравы умерло несколько животных. Граждане предупреждают всех, у кого есть собаки, быть осторожными и не отпускать их гулять одних.
Вместе с тем, уже далеко не первый год в окрестностях описываемых событий — микрорайоне, ограниченном улицами Волкова, Кутузова, Приуспкой и 2-м проездом Металлургов - обитает стая крупных одичавших собак. Неоднократные обращения в надлежащие ветеринарные службы результатов не принесли — животные пропадают на время рейдов, а потом возвращаются на привычное место.
Мнения жителей на ситуацию разделились традиционно на зоозащитников и собаконенавистников.
Напомним, за намеренное отравление животных предусмотрена уголовная ответственность по статье 245 Уголовного кодекса РФ за жестокое обращение с животными. К виновным в таком правонарушении могут быть применены меры наказания вплоть до ограничения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU