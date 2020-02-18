В Пролетарском округе Тулы появились догхантеры?

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:40:06+03:00

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Сообщения подкрепляются снимками мертвых животных на улице. Как утверждают авторы постов, явление это не единичное. За последние дни от отравы умерло несколько животных. Граждане предупреждают всех, у кого есть собаки, быть осторожными и не отпускать их гулять одних.

Вместе с тем, уже далеко не первый год в окрестностях описываемых событий — микрорайоне, ограниченном улицами Волкова, Кутузова, Приуспкой и 2-м проездом Металлургов - обитает стая крупных одичавших собак. Неоднократные обращения в надлежащие ветеринарные службы результатов не принесли — животные пропадают на время рейдов, а потом возвращаются на привычное место.

Мнения жителей на ситуацию разделились традиционно на зоозащитников и собаконенавистников.

Напомним, за намеренное отравление животных предусмотрена уголовная ответственность по статье 245 Уголовного кодекса РФ за жестокое обращение с животными. К виновным в таком правонарушении могут быть применены меры наказания вплоть до ограничения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU